Вашингтон, 12 мая, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Факты массового жестокого обращения с детьми индейцев на протяжении десятилетий в федеральных школах-интернатах признали власти США. Об этом 11 мая сказано в докладе, опубликованном министерством внутренних дел США.

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Речь идёт о попытках культурной ассимиляции коренного населения американскими властями. Детей насильно разлучали с родителями и помещали в школы-интернаты.

«Следователи установили, что с 1819 по 1969 год федеральная система индейских школ-интернатов состояла из 408 федеральных школ в 37 штатах или на тот момент территориях, включая 21 школу на Аляске и семь школ на Гавайях», — указано в докладе МВД США.

Во многих школах-интернатах для детей индейцев уход за детьми был «ненадлежащим». Были подробно описаны факты насилия, в том числе сексуального, отсутствие медпомощи, недоедание у детей, болезни, перенаселённость. При этом детей, умерших в интернатах, часто хоронили на кладбищах при школах, места захоронений часто не были обозначены.

«В ходе расследования были обнаружены обозначенные или необозначенные места захоронения примерно в 53 различных, входящих в систему школах. Министерство ожидает, что по мере дальнейшего проведения расследования число выявленных мест захоронения увеличится», — отметили в министерстве.

В результате предварительного анализа документов, было предварительно установлено, что на 19 федеральных школ-интернатов пришлось более 500 случаев гибели детей из числа американских индейцев и других коренных жителей Аляски и Гавайев. В МВД США добавили, что ожидается увеличение установленных фактов гибели детей по мере продолжения расследования.

Стоит отметить, что в МВД США не является силовым ведомством, в её задачи входят вопросы использования федеральных земель, добычи полезных ископаемых, а также курирование программ, связанных с коренными жителями США, Аляски, Гавайских островов.