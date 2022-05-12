Хабаровск, 12 мая, 2022, 04:24 — ИА Регнум. В Хабаровске осуждена 37-летняя местная жительница за угон автомобиля без цели хищения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

SergioCanon Игрушечная машинка такси

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В январе после застолья в гостях фигурантка возвращалась домой — остановила такси, водитель которого, следуя по маршруту, оставил её в машине с заведенным двигателем и ушёл в магазин.

Нетрезвая пассажирка пересела за руль автомобиля, сдав назад, повредила его и уехала. Позже была остановлена на дороге сотрудниками полиции, которые уже знали об угоне.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы, которую подозревают в угоне автомобиля.