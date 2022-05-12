Минск, , 04:17 — REGNUM Численность иностранных войск на территории Польши и Прибалтике выросла в более чем два раза с 2020 года, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сравнению с 2020 годом, состав контингента увеличился более чем в два раза», — приводит его слова журнал «Национальная оборона».

Вольфович добавил, что в Польше и Прибалтике находятся более 20 тыс. иностранных военных с современной техникой. Также, по его словам, НАТО усилили авиационную группировку в регионе. В частности, на территории Прибалтики и Польши размещено около 40 самолетов. Кроме того, Североатлантический альянс усилил свою военно-морскую группировку в Балтийском и Средиземном море.