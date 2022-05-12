Тюмень, , 04:13 — REGNUM В Тюмени изменили дату проведения «Последнего звонка» в школах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Последний звонок Mod-no.by

Для выпускников 9 и 11 классов «Последний звонок» в школах Тюмени прозвучит 16 мая.

«Дата была перенесена с 17 на 16 мая в связи с тем, что на 17 мая Рособрнадзором запланирована Всероссийская апробация государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, «Последние звонки» в Тюменской области в 2022 году пройдут в традиционном, очном формате.

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