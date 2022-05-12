Тюмень, 12 мая, 2022, 04:13 — ИА Регнум. В Тюмени изменили дату проведения последнего звонка в школах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Mod-no.by Последний звонок

Для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок в школах Тюмени прозвучит 16 мая.

«Дата была перенесена с 17 на 16 мая в связи с тем, что на 17 мая Рособрнадзором запланирована Всероссийская апробация государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, последние звонки в Тюменской области в 2022 году пройдут в традиционном очном формате.