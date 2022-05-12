В Петербург вернулись курсанты, участвовавшие в параде Победы в Москве
Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 04:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург из Москвы 11 мая вернулись парадные расчёты, представлявшие Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского на военном параде 9 мая на Красной площади.
С пяти часов утра прибывающие поезда с сослуживцами встречали курсанты и офицеры академии под руководством заместителя начальника кафедры организации повседневной деятельности и боевой подготовки полковника Александра Федирко. Участники парада Победы из Военно-космической академии выходили на перрон в военной форме и строем спускались на площадку вокзала, где их встречал оркестр академии под руководством военного дирижёра майора Глеба Семёнова.
Отмечается, что в академии в честь возвращения участников парада Победы состоится торжественное построение и митинг.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне (фоторепортаж).