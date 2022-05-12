Южно-Сахалинск, , 04:07 — REGNUM На Сахалине улицу в новом жилом комплексе «Уюн» назовут в честь погибшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Александр Захарченко Av-zakharchenko.su

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«В День Победы мы чтим память настоящих патриотов своего Отечества. Это и заслуженные ветераны, отстоявшие свободу нашей страны от нацистских захватчиков, и современные герои, которые с оружием в руках защищают независимость Родины. Одним из таких был Александр Захарченко — первый глава Донецкой народной республики. Он мужественно сражался за свою землю, был сильным лидером, за которым шли люди. В 2018 году Александр Захарченко погиб, не изменив своим принципам», — сказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что с подобной инициативой к нему обращались общественники Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Элисте также в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко назовут улицу.