Прага, , 04:07 — REGNUM Чехия готова к строительству терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), 11 мая сообщило агентство ČTK со ссылкой на члена правления чешкой государственной компании Сepro Франтишека Тодта.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, объект может появиться «в минимально сжатые сроки» в районе города Литомержице на северо-западе республики, если такое решение будет приятно. Тодт пояснил, что, по планам, газ будет поступать в Чехию из прибалтийских стран по железной дороге.

Кроме того, СПГ могут начать приминать по морю через речную систему Германию в случае реализации соответствующего проекта пропуска крупнотоннажных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Украина объявила о прекращение транзита российского газа через украинскую газоизмерительную станцию «Сохрановка». Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что это решение не повлияет на ситуацию с голубым топливом на чешской территории.

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