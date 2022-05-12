Цхинвал, 12 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Население Южной Осетии разочаровалось в президенте Анатолии Бибилове, так как его экономическая и социальная политика была провальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Presidentruo.org Анатолий Бибилов

«Как политики, так и люди выражали своё разочарование в Бибилове, так как те обещания, которые он дал народу на выборах, не были им выполнены. Все прекрасно понимают, какие деньги уходили на республику, а в ней не было толком ни рабочих мест, ни социального обеспечения. Была одна гостиница, да и то построенная на деньги частных инвесторов. Почти все трудоспособные граждане, имевшие российский паспорт, выезжали на заработки в Северную Осетию. Поэтому республика была как призрак, где почти не было людей. Таким образом, вся внутренняя политика, проводимая Бибиловым, была полностью провальной», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что он лично был знаком с Бибиловым и предлагал тому целый ряд проектов с работой «мягкой силы» с привлечением иностранных политиков, политологов, журналистов, лидеров общественного мнения, причём эти проекты не нуждались в финансировании, но Бибилов не обратил на них никакого внимания.

«Бибилов был человек, занимавшимся после прихода к власти с первого до последнего дня лишь личным обогащением. Кроме того, со всеми людьми — журналистами, бизнесменами, помогавшими ему в построении его избирательной кампании, в том числе и финансово, он умудрился испортить отношения», — подчеркнул политолог.

Напомним, что действующий президент Анатолий Бибилов 8 мая проиграл второй тур выборов Алану Гаглоеву.