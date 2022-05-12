Якутск, , 03:58 — REGNUM В Якутии разработан и реализован первый этап мер поддержки региональных IT-компаний, сообщается в телеграм-канале полпредства ДФО.

Сотрудничество в цифровой сфере

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Зарегистрированные на территории Якутии компании получили финансовую поддержку на сохранение рабочих мест. Уставной капитал АО «Венчурная компания «Якутия» увеличен на 300 млн рублей — программа проходит в два этапа.

Финансирование уже получила 21 компания. Пять проектов получили поддержку по 10 млн рублей и 16 — по 5 млн рублей. В общей сложности в первом этапе было освоено 130 млн рублей. Остальные деньги будут распределяться во втором этапе, который состоится в августе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 15–18 июня 2022 года, будут участвовать более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.