Новосибирск, 12 мая, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Первые здания сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) начнут появляться в Новосибирской области к концу 2022 года. Строительные работы уже ведутся. Об этом сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Стенд Академгородка 2.0

Отмечается, что также в текущем году планируется собрать электронную пушку и часть линейного ускорителя, благодаря этому оборудованию можно будет получить первый электронный пучок проекта СКИФ.

По словам заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой, реализация проекта идёт в соответствии с графиком, «пройдена точка невозврата».

«С созданием СКИФа мы получим уникальный проект научной установки класса «мегасайенс». В рамках программы развития проекта «Академгородок 2.0» СКИФ является флагманским проектом, входящим по научной значимости в тройку ведущих проектов России и мира, — отметила она. — Развитие СКИФ задаст вектор комплексного инфраструктурного развития «Академгородка 2.0», в который входит 83 объекта, из них 15 связаны со СКИФом».

По официальным данным, участок под объекты СКИФа определен, разрешение на строительство объекта получено.