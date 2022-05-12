Токио, , 03:50 — REGNUM Очередной пакет антироссийских санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины и касающийся заморозки активов Сбербанка и «Альфа-банка» вступил в силу 12 мая в Японии.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, с 12 мая начинает действовать запрет на новые инвестиции в России для физических и юридических лиц. мера касается приобретения доли в любом российском бизнесе в размере от 10%. Под запрет попали и кредиты со сроком погашения более года.

Согласно информации минфина Японии, в Россию было инвестировано в 2021 году более $470 млн. Сейчас ряд японских компаний, продолжающих свою деятельность в России, столкнулись с трудностями. В частности, возникли проблемы с обеспечением поставок и с проведением транзакций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония расширила санкционные списки, в них теперь входит более 140 российских граждан. Кроме того, в список были добавлены около 70 предприятий и организаций, в том числе «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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