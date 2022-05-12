Москва, 12 мая, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Общая площадь природных возгораний на территории России за прошедшие сутки выросла почти на 9 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

geralt Лесной пожар

«На 00:00 мск 12 мая 2022 года на территории Российской Федерации действовало 107 лесных пожаров на площади 25 526 га, по которым проводились работы по активному тушению», — заявили в ведомстве.

Накануне на территории России было зафиксировано 155 лесных пожаров на общей площади 16 987 гектаров. При этом за 11 мая потушили 26 291 гектар горящего леса в 204 очагах возгорания.

Отмечается, что наибольшая площадь лесных пожаров зафиксирована в Амурской области — там огнем охвачено около 10 174 гектаров. Также крупные очаги возгорания зафиксированы в Курганской, Иркутской и Тюменской областях, а также в Хабаровском и Красноярском краях.

В ликвидации лесных пожаров задействовано 6542 человека личного состава и 1 369 единиц спецтехники. Для тушения возгораний привлекли и 26 воздушных судов.