Пекин, , 03:48 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал приложить усилия, чтобы помочь как можно большему числу субъектов рынка стабилизировать свои должности и расширить возможности трудоустройства, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Кэцян Kremlin.ru

Ли, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), сделал замечания в своих инструкциях на национальной видео- и телефонной конференции по стабилизации занятости, состоявшейся 7 мая в Пекине.

По словам Ли, необходимо приложить усилия для обеспечения выполнения ежегодных целей и задач в области занятости. Вице-премьер Ху Чуньхуа, также член Политбюро ЦК КПК, присутствовал на заседании и выступил с речью.