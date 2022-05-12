Новосибирск, 12 мая, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Новосибирской области выделили дополнительные федеральные средства на погашение рыночных заимствований. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Принято решение о выделении дополнительных 6,4 млрд рублей Новосибирской области, из них на погашение рыночных заимствований региона 3,8 млрд рублей и 2,6 млрд рублей — на погашение рыночных заимствований муниципальных образований, — уточнил Жуков.

Он подчеркнул, что теперь вместо того, чтобы обслуживать долги в коммерческих банках с высокими ставками, Новосибирская область сможет направить средства на наиболее важные задачи.