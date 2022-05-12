Пекин, 12 мая, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), сектор логистики Китая был менее оптимистичен в апреле на фоне внутренней вспышки COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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Индекс эффективности логистики, который отслеживает объем бизнеса, новые заказы, занятость, оборот запасов и тарифы на коммунальные услуги в секторе, в апреле составил 43,8%, что на 4,9 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Значения выше 50% указывают на расширение, в то время как значения ниже 50% отражают сокращение.

Помощник президента CFLP Хэ Хуэй сказал, что краткосрочные последствия, однако, будут постепенно ослабевать по мере осуществления мер по борьбе с эпидемией и политики по облегчению логистики. Он отметил, что устойчивые промышленные цепочки и цепочки поставок Китая, а также его обширный рынок будут способствовать восстановлению сектора логистики.