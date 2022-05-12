Москва, 12 мая, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Четвёртый год подряд медицинская компания из дивизиона офшорного «Яндекса» демонстрирует многомиллионные убытки. По итогам 2021 года ООО «Клиника Яндекс. Здоровье» получило чистый убыток более 14,3 млн рублей, который относительно итогов 2020 года увеличился, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ФНС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Компания, прописанная в Москве, работает с 2017 года. По итогам 2018 года ООО «Клиника Яндекс. Здоровье» указало убыток 71,38 млн рублей при выручке 18,82 млн рублей, в 2019 году — 16,27 млн рублей (выручка — 27,26 млн рублей). За 2020 год чистый убыток был на уровне 9,7 млн рублей при выручке 57,96 млн рублей, а в 2021 году — 14,38 млн рублей при выручке 44 млн рублей.

В базе «Контур. Фокус» также уточняется, что у ООО за 2021 год кредиторская задолженность выросла на 354%.

Напомним, компания на 99,9% принадлежит ООО «Яндекс» и на оставшуюся часть ООО «ГИС Технологии». Юрлица корнями уходят в офшор — Нидерланды. Бенефициаром группы числится олигарх Аркадий Волож и его семейный траст.

Ранее ряд теперь уже бывших топ-менеджеров компаний дивизиона стали фигурантами скандалов, в том числе связанных с фейками.