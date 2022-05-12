Пекин, , 03:42 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) компании Hubei Chaozhou Aviation Technology Co., Ltd. в совете по науке и технологическим инновациям, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, компания будет зарегистрирована в Совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, также известном как STAR market. Выпуск должен осуществляться в строгом соответствии с проспектом ценных бумаг и планом андеррайтинга, представленным фондовой бирже, говорится в сообщении комиссии.

STAR market, открытый в июне 2019 года для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегически развивающихся секторах, смягчил свои критерии листинга, но ввел более высокие требования к раскрытию информации.