Новосибирск, 12 мая, 2022, 03:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие три года будут догазифицированы более 62 тысяч домохозяйств. Об этом сообщили в правительстве региона.

Lenobl.ru Газификация

По официальным данным, до конца 2025 года к газу планируют подключить домовладения в 17 районах и пяти городских округах.

«В качестве приоритета была выбрана догазификация населённых пунктов, в которых «большой газ» уже есть, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Очень справедливое решение, социально справедливое, с точки зрения жителей, регионов. Для нас это тоже большой прорыв, потому что большую часть затрат по догазификации берёт на себя ПАО «Газпром».

Он отметил, что определённым категориям новосибирцев компенсируют 50% затрат на газовое оборудование внутри домов.