Пекин, 12 мая, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая, который измеряет стоимость товаров на выходе с завода, вырос на 8% в годовом исчислении в апреле, сообщило в среду Национальное бюро статистики КНР, передает 11 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель снизился по сравнению с ростом на 8,3% в годовом исчислении, зарегистрированным в марте этого года. В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 0,6% в апреле по сравнению с ростом на 1,1% в марте.

Несмотря на высокие мировые цены на сырьевые товары, как месячные, так и годовые темпы роста индеска замедлились благодаря решительной реализации политики обеспечения стабильности предложения и цен всеми регионами и правительственными ведомствами, по словам старшего статистика бюро Дун Лицзюаня.