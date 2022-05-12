Владивосток, , 03:39 — REGNUM Во Владивостоке готовятся к ЕГЭ 4009 выпускников — все будут сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются на выбор. Самый популярный экзамен уже несколько лет подряд — обществознание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Сдача ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Обществознание будут сдавать 1741 выпускника. Второй по популярность экзамен — иностранные языки (861 ученик выбрал). На третьем месте — информатика - её будут сдавать 757 человека. Физику выбрали 727 выпускника, а вот географию лишь 157 человек.

ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля в 16 отобранных школах.

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор не поддерживает законопроект группы депутатов парламентской фракции «Новые люди», в котором предлагается предоставлять школьникам право повторно сдать ЕГЭ в течение месяца, если они не согласны с первоначальным баллом по предмету.