Шанхай, Китай, , 03:38 — REGNUM По данным шанхайской таможни, рано утром в среду судно с 4767 электромобилями производства шанхайской Гигафабрики американского автопроизводителя Tesla вышло из порта Шанхая в Словению, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Tesla

Это была первая экспортная отгрузка автомобилей Tesla из Шанхая с 19 апреля, когда завод возобновил производство на фоне вспышки COVID-19 в городе. Шанхайская таможня заявила, что установила канал связи с Tesla для координации онлайн-таможенных служб и ускорения доставки заказов. Из-за последнего всплеска COVID-19 в городе Шанхайская Гигафабрика приостановила производство более чем на 20 дней.

За первые четыре месяца этого года завод Tesla в Шанхае поставил 183 686 автомобилей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и уже превышает общий показатель за 2020 год. Шанхайская Гигафабрика Tesla — первое полностью иностранное предприятие по производству автомобилей в Китае.