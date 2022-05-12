Анкара, 12 мая, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Испытания турецкой системы противовоздушной обороны Siper вскоре будут продолжены, заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 11 мая в интервью телеканалу NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он не стал уточнять сроки принятия этой системы ПВО на вооружение. Демир отметил, что события на Украине продемонстрировали значимость противовоздушной обороны для Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава турецкой военно-промышленной компании Roketsan Фарук Йигит заявил, что работы по созданию турецкой системы противоракетной обороны (ПРО) будут ускорены.