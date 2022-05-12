Красноярск, 12 мая, 2022, 03:34 — ИА Регнум. В четверг, 12 мая, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Май. В Красноярск пришло тепло

В 07:20 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 12 на 13 мая ожидается до +2… +6 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В пятницу, 13 мая, в Красноярске до +22… +24 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +5… +8 °C.

В субботу, 14 мая, в Красноярске ожидается до +24… +27 °C днём и до +8… +11 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

12 мая на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, метель. В Хакасии ожидаются порывы восточного ветра до 15−17 м/с.

12−13 мая в южных районах Красноярского края и в Хакасии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность IV и V класса.

12−13 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзора организовал ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха в тех регионах, где зарегистрированы природные лесные пожары — в Иркутской, Курганской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Хабаровском, Красноярском крае и Бурятия.

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