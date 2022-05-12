Кемерово, 12 мая, 2022, 03:36 — ИА Регнум. В Новокузнецке 13 мая завершится отопительный сезон 2021–2022 годов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Achgrad.ru Отопительный сезон

«Длительность нынешнего отопительного периода составляет 243 дня, и он на пять дней короче, чем предыдущий», — уточнили в компании.

Гидравлические испытания в городе начнутся с 16 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове отопительный сезон заканчивается также 13 мая.

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