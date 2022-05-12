В Новокузнецке отопительный сезон завершится на пять дней раньше
Кемерово, 12 мая, 2022, 03:36 — ИА Регнум. В Новокузнецке 13 мая завершится отопительный сезон 2021–2022 годов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.
Achgrad.ru
Отопительный сезон
«Длительность нынешнего отопительного периода составляет 243 дня, и он на пять дней короче, чем предыдущий», — уточнили в компании.
Гидравлические испытания в городе начнутся с 16 мая.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове отопительный сезон заканчивается также 13 мая.
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