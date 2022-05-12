Пекин, 12 мая, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Баланс инклюзивных кредитов Китая малому и микропредприятиям на конец марта составил 20,8 трлн юаней ($3,1 трлн), что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центральный банк страны, передает 11 мая агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Эта цифра в 2,5 раза больше, чем в начале 2018 года, говорится в отчете, опубликованном Народным банком Китая. На конец марта кредиты оказали поддержку 50,39 млн малых и микропредприятий, что в 2,2 раза больше, чем в конце 2018 года. В марте процентная ставка по новым кредитам для малого и микробизнеса составила 4,93%, что на 17 базисных пунктов ниже, чем в декабре прошлого года.

Чтобы справиться с последствиями COVID-19, центральный банк вместе с другими органами власти в феврале выпустил руководство по усилению поддержки предприятий сферы услуг, особенно секторов общественного питания, розничной торговли, туризма, транспорта и гражданской авиации, говорится в отчете.