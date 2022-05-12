Вашингтон, 12 мая, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Руководство по обмену разведданными, направленное на уменьшение роста напряжённости между Вашингтоном и Москвой, издала администрация Белого дома. Об этом 11 мая сообщает газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Документ, предназначенный для внутреннего пользования, запрещает представителям властей США передавать украинской стороне разведданные о местонахождении военного руководства России самого высокого ранга, а также данные для нанесения ударов по целям в России, вне территории Украины.

При этом уточняется, что передача данных о высокопоставленных военнослужащих России, находящихся на территории Украины, под запрет не попала. Как пояснил изданию представитель американской администрации, не будет передаваться информация о российских военачальниках высокого ранга, министрах, а также о генералах.

Во вторую категорию запрещённой для передачи Киеву информации вошли любые данные об объектах на российской территории. Запрещено передавать любую информацию, которая потенциально может помочь нанести Киеву удары по российским целям вне территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила передачу Киеву Соединёнными Штатами разведданных.