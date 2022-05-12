Москва, 12 мая, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Компании «Укрнафта», которая контролируется властями Украины, вернули иск, поданный к немецкой компании в российский арбитраж. Причиной стало неустранение недочётов к оговоренной судом дате, передаёт ИА REGNUM.

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«Укрнафта» в феврале 2022 года подала сразу два иска к одной и той же иностранной компании — Transkom Industry GmbH. Второе дело до 7 июня 2022 года оставлено без движения из-за недочётов. В споре украинский нефтедобытчик требует признать недействительной сделкой договор уступки права требования от 2018 года. По этому документу второй стороной выступает российская компания — ООО «Индустрия Ферросплавов».

Напомним, Transkom Industry GmbH зарегистрирована во Франкфурте-на-Майне.

По открытым данным, долю в «Укрнафте» имеет и олигарх Игорь Коломойский, которого связывали с предвыборной кампанией Владимира Зеленского.

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