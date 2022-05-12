Кемерово, 12 мая 2022, 03:28 — REGNUM В Кемеровской области завершилось голосование по выбору имени талисмана игр «Дети Азии». Оно проходило в группе «Международные игры «Дети Азии» в Кузбассев» в соцсети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Правительство Кузбасса

«Наши подписчики выбрали Тихона. Кстати, так зовут рысь из Музей-заповедник «Томская Писаница». В опросе приняли участие более двух тысяч человек», — говорится в сообщении группы.

В ближайшее время масштабное голосование по выбору имени запустят на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Имя Тихон там тоже будет.

Напомним, что игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе.

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