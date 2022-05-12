Кемерово, 12 мая, 2022, 03:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершилось голосование по выбору имени талисмана игр «Дети Азии». Оно проходило в группе «Международные игры «Дети Азии» в Кузбассев» в соцсети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Кузбасса Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

«Наши подписчики выбрали Тихона. Кстати, так зовут рысь из Музей-заповедник «Томская Писаница». В опросе приняли участие более двух тысяч человек», — говорится в сообщении группы.

В ближайшее время масштабное голосование по выбору имени запустят на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Имя Тихон там тоже будет.

Напомним, что игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе.

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