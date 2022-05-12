Новосибирск, 12 мая, 2022, 03:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области разыскивают причастных к смерти новорождённой девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Pixabay.com Младенец

«6 мая 2022 года по улице Профилактическая в Дзержинском районе города Новосибирска был обнаружен труп новорождённой девочки. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка», — уточнили в СКР.

Следователи просят очевидцев или тех, кому что-то известно о случившемся, обратиться в правоохранительные органы.