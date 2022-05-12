Хабаровск, , 03:17 — REGNUM В Хабаровске с 23 по 29 мая пройдёт юбилейный X Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Оркестр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Зрителей ждут выступления оркестров не только со всей страны, но также из Белоруссии.

Мастерство продемонстрируют военные музыканты Москвы, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Владивостока, Уссурийска, Читы, Тюмени и Якутии. Специальным гостем фестиваля станет образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Белоруссии. Всего выступят 12 коллективов.

«Фестиваль «Амурские волны» стал визитной карточкой Дальнего Востока и одним из ярчайших событий его культурной жизни. Сольные и сводные концерты военных оркестров — не просто музыкальное представление, а завораживающее шоу. Ежегодно фестиваль собирает тысячи зрителей со всей России», — сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Билеты уже в продаже, также доступны по программе «Пушкинская карта».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках международного фестиваля кино- и телепрограмм во второй раз в отдельную программу включили фильмы производства национальных кинематографий.