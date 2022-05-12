Вашингтон, 12 мая, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Американские власти могут вынашивать планы по вовлечению НАТО в войну с Россией через вторжение Польши на Западную Украину, сообщил полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 11 мая в статье для издания American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

По его утверждениям, успешные действия России в рамках специальной военной операции и плачевное положение украинских вооруженных сил нарушили намерения Вашингтона. Макгрегор рассказал, что, по неподтвержденным сведениям, генштабу Польши поручили составить секретный план вмешательства в конфликт с последующим захватом Западной Украины.

США считают, что такой шаг поможет переломить ситуацию и «сохранит лицо» Белому дому. Полковник подчеркнул, что подконтрольный Вашингтону Киев с легкостью разрешит ввод польских войск, что призвано узаконить вторжение Польши.

Экс-советник главы Пентагона отметил, что США хотят использовать статью о коллективной обороне НАТО в случае столкновения между польскими и российскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Варшава обсуждает с властями США предстоящую интервенцию Польши на Западную Украину. 5 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что кадровые военнослужащие и наемники из Польши уже участвуют в боевых действиях на украинской территории.