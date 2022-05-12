Кемерово, , 03:14 — REGNUM На первый курс ординатуры Кемеровского государственного медицинского университета (КемГМУ) бесплатно в 2022 году смогут поступить 206 выпускников медицинских вузов. По сравнению с 2021 годом число бюджетных мест выросло на 55%, сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

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«Мы продолжаем работу по снижению дефицита медицинских кадров в регионе. Большую поддержку в этом оказывает поручение президента России Владимира Путина, которое он дал в 2020 году, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Совместно с медуниверситетом мы разработали план увеличения квот приёма на целевое обучение до 100%, сегодня достигнута промежуточная цель. Мы продолжим увеличивать количество бюджетных мест».

В текущем году наибольшее количество ординаторов подготовят по таким специальностям, как «эпидемиология», «хирургия», «психиатрия» и «общая врачебная практика». Увеличивается количество мест и по специальностям «нефрология», «фтизиатрия», «колопроктология», «эндоскопия» и «санитарно-гигиенические лабораторные исследования».