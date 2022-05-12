Кито, , 03:10 — REGNUM Катер с туристами загорелся и затонул возле острова Сантьяго архипелага Галапагос в Эквадоре, сообщает пресс-служба управления Национального парка Галапагос.

Иван Константинович Айвазовский. Кораблекрушение. 1898

Сообщается, что на месте происшествия сразу же развернули поисково-спасательную операцию. Уточняется, что всех пострадавших удалось спасти.

«Судя по словам владельца катера, дизельный двигатель во время движения загорелся», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что разливов нефти на месте происшествия не зафиксировали. При этом это уже второй случай с крушением туристического катера в районе Галапагосских островов в 2022 году.