Кемерово, 12 мая, 2022, 03:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 2020 года из средств регионального бюджета на ремонт, реконструкцию, модернизацию и укрепление материально-технической базы спортивных объектов выделено более 20 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Дарья Драй ИА REGNUM На спортивной площадке

По официальным данным, число занимающихся физкультурой и спортом в сельской местности с 2018 по 2022 годы выросло на 13 739 человек и составило 163 тыс. человек — почти на 10% больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что в текущем году будет отремонтирована спортивная школа в Крапивинском округе и установлены площадки в Прокопьевском округе. На эти работы предусмотрено более 5,1 млн рублей.