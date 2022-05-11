Владивосток, 12 мая, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Мэрия Владивостока опубликовала порядок и стоимость предоставления в бессрочное пользование ниш в колумбарии на Лесном кладбище, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Krd.ru Кладбище

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Всего в колумбарии установлено 6705 ячеек, из них 77 были ранее выделены горожанам для захоронения урн с прахом. Свободные места можно приобрести по строгой очередности при предъявлении документов о смерти.

Утверждена единовременная, фиксированная плата за использование ниши — 24 436 рублей. Деньги перечисляются только на расчетный счёт администрации.

Оформление таблички, уход за нишей — дополнительные услуги. Их можно приобрести у любой организации, оказывающей ритуальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле вновь заговорили о строительстве колумбария — места захоронения урн с прахом усопших. Предложение о его создании на Осташинском кладбище в муниципалитет направил «Ярославский союз специализированных похоронных организаций и крематориев».