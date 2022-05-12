Кемерово, , 02:58 — REGNUM В Кемеровской области два священнослужителя награждены за большой вклад в приумножение духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Вячеслав Телегин.

Вручение наград священнослужителям Кузбасса t. me/v_n_telegin

«Виктор Буглаков и Дмитрий Спиридонов награждены согласно постановлению губернатора за большой вклад в приумножение духовно-нравственных ценностей, сохранение православных традиций, активное социальное служение, патриотическое воспитание молодёжи и укрепление межконфессионального мира и согласия», — уточнил Телегин в своём телеграм-канале.

Отметим, что Виктор Буглаков является настоятелем храма Архистратига Михаила, Дмитрий Спиридонов — настоятель храма святых Гурия, Самона и Авива.