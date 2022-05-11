Вашингтон, 12 мая, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Штраф размером 110 тыс. долларов назначил выплатить экс-президенту Дональду Трампу суд в Нью-Йорке. Об этом 11 мая сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как указано в решении суда, штраф назначен за невыполнение указания о передаче суду затребованных документов. При этом судья в решении потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и до 20 мая дать возможность исследовать оставшиеся документы.

Кроме того, судьёй было отменено решение о неуважении к суду при соблюдении определённых условий. Отказ Трампа предоставить нужные суду документы обошёлся ему по 10 тыс. долларов в сутки.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов в США изучают, нарушил ли экс-президент США закон, указав в отчётах низкую стоимость для налоговых инспекторов, но используя при этом высокую для получения налоговых льгот. Рассматривается возможность подачи иска в отношении Трампа, а жюри присяжных решает, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. При этом самому Трампу обвинений в правонарушениях не выдвигается, сам он назвал расследование «охотой на ведьм» и считает, что в его основе — исключительно политические мотивы.