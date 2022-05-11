Кемерово, 12 мая, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Предприятия Кемеровской области ускоряют выпуск импортозамещающей продукции для разрезов и шахт. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города Кемерова.

Afedchenko В шахте

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, сейчас важно в максимально сжатые сроки перевести шахты и разрезы на отечественное оборудование и комплектующие.

«Это необходимо для стабильной и надёжной работы предприятий угольной отрасли и даёт новый импульс для развития машиностроения Кузбасса», — уточнил он.

На сегодня 13 кузбасских предприятий, благодаря переходу на бережливое производство, сократили время выпуска готовой продукции более чем на четверть, говорится в официальной информации.