Москва, , 02:38 — REGNUM Часть молдавской элиты, которая ориентирована на Бухарест, безуспешно пытается присоединить Молдавию к Румынии. Об этом 11 мая сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так сенатор оценил результаты опросов, которые указывают на то, что больше половины молдавских граждан не поддерживают отказ от независимости страны. По мнению парламентария, жители Молдавии понимают, что при присоединении к соседнему государству, их республика превратиться в «глубокую провинцию» Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест намерен выделить дополнительные средства на обеспечение «территориальной целостности и государственной безопасности» Молдавии.