Москва, 12 мая, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Часть молдавской элиты, которая ориентирована на Бухарест, безуспешно пытается присоединить Молдавию к Румынии. Об этом 11 мая сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так сенатор оценил результаты опросов, которые указывают на то, что больше половины молдавских граждан не поддерживают отказ от независимости страны. По мнению парламентария, жители Молдавии понимают, что при присоединении к соседнему государству их республика превратится в «глубокую провинцию» Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест намерен выделить дополнительные средства на обеспечение «территориальной целостности и государственной безопасности» Молдавии.