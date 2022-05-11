Прага, 12 мая, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Переговоры по поводу поставки Праге немецких танков Leopard в качестве замены той бронетехнике, которая была передана Киеву, ведутся Чехией и Германией. Об этом 11 мая передал телеканал ČTK со ссылкой на чешского министра обороны Яну Чернохову.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По ее словам, в Праге рассчитывают получить усредненную версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2. Чернохова отметила, что Чехии нужна «сильная, оснащенная, модернизированная» армия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в чешской столице прошла акция протеста против решения о военной помощи Украине. 11 мая президент Чехии Милош Земан официально разрешил сотне граждан страны присоединиться к украинским вооруженным силам (ВСУ).