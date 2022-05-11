Пермь, 12 мая, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Арбитраж Пермского края удовлетворил требование Генпрокуратуры России и изъял из чужого незаконного владения приватизированные с нарушением закона пакеты акций уникального предприятия — ОАО «Соликамский магниевый завод». Они будут переданы на баланс Росимущества, став третьим подобным активом, возвращаемым государству. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Pixabay.com В суде

11 мая 2022 года в карточке дела появилась запись — «иск удовлетворить полностью», но сам вердикт для ознакомления пока не доступен и мотивировки суда не известны. Между тем это третье дело, связанное с деприватизацией некогда государственных активов. В двух предыдущих случаях («Башсода» и «Кучуксульфат») суд ссылался на то, что у лиц, которые приняли решение о приватизации, не было полномочий на это. Акции башкирского предприятия уже переданы на баланс государства, по алтайскому активу дело в стадии обжалования вердикта первой инстанции.

В случае с «Соликамским магниевым заводом» делу предшествовал крупный конфликт между акционерами. Ответчиками в споре с надзорным ведомством выступали четыре акционера.

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