Подводники Северного флота отработали в море задачи боевой подготовки
Североморск, Мурманская область, 12 мая, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Экипажи атомных подводных лодок (АПЛ) различных соединений подводных сил Северного флота (СФ) ВМФ России, не прекращавшие боевую подготовку в выходные и праздничные дни, отработали плановые задачи в Баренцевом море. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Mil.ru
Атомная подводная лодка Северного флота
«Одновременно в морских полигонах находились несколько подводных крейсеров и крейсерских подводных лодок».
Отмечается, что атомоходы отрабатывали под водой совместное маневрирование, «а также противодействие друг другу при выполнении противолодочных задач».
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии стартовал второй этап проверки сил реагирования Вооружённых сил республики.
Читайте также: Скандинавские страны поддержат вхождение Швеции и Финляндии в НАТО — VG