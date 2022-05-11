Североморск, Мурманская область, 12 мая, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Экипажи атомных подводных лодок (АПЛ) различных соединений подводных сил Северного флота (СФ) ВМФ России, не прекращавшие боевую подготовку в выходные и праздничные дни, отработали плановые задачи в Баренцевом море. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Атомная подводная лодка Северного флота

пресс-служба СФ «Одновременно в морских полигонах находились несколько подводных крейсеров и крейсерских подводных лодок».

Отмечается, что атомоходы отрабатывали под водой совместное маневрирование, «а также противодействие друг другу при выполнении противолодочных задач».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии стартовал второй этап проверки сил реагирования Вооружённых сил республики.

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