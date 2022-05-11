Бразилиа, 12 мая, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Евросоюз должны были предотвратить эскалацию на Украине, дав России гарантии невступления Киева в НАТО, заявил бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью журналу Time.

Nstitutolula.org Лула да Силва

«США и Европе следовало сказать: «Украина не вступит в НАТО». Это решило бы проблему», — заявил он.

Да Силва добавил, что президент США Джо Байден якобы неверно оценил состояние отношений между Россией и Киевом. По мнению бразильского экс-президента, глава Белого дома мог бы лично приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы предотвратить обострение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бразилия опровергла сведения о переговорах с Германией по вопросу передачи боеприпасов Киеву.