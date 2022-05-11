Владивосток, 12 мая, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Владивосток готовится к Тихоокеанскому туристскому форуму (ТТФ), который пройдет с 25 по 27 мая. Приморье посетят гости со всей России, из Китая, Казахстана и Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Morvesti.ru Свободный порт Владивосток

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Тихоокеанский туристский форум — одно из ключевых событий на Дальнем Востоке. Экспертами выступят известные представители туристской и маркетинговой отраслей и ресторанного бизнеса. Они расскажут о тенденциях развития туризма и проведут мастер-классы. Также к участию приглашены трэвел-журналисты и блогеры в сфере гостеприимства.

Форум проведут в центре Владивостока — на площадке кинотеатра «Океан». Удобная локация позволит участникам мероприятия не только получить новые полезные знания, но и насладиться видами на город.

«Мы приняли решение переместить основную площадку туристского форума с Русского острова в центр Владивостока и на площадку перед арт-объектом «7 сопок». Такое решение позволит сделать форум более доступным для широкой публики, в том числе для непосредственных потребителей туристских услуг: наших горожан и гостей города. При этом сохраняем деловую программу, секции которой будут посвящены основным предметам обсуждения развития туристской отрасли», — пояснил руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.

Запланирован конкурс туристических видеороликов «Диво Евразии». Участники конкурса представят видео, которые отражают турпотенциал их регионов и стран. Вход на все мероприятия свободный, желающие вдохновиться на новые путешествия могут посмотреть конкурсные работы и выбрать себе новый туристический маршрут.

По словам директора краевого Туристско-информационного центра Ольги Гуревич, благодаря форуму появилась возможность приобрести новый опыт не только для совершенствования турпродуктов, но и решения важных совместных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный подготовил беспрецедентные меры поддержки туристской отрасли Петербурга в условиях продолжающейся пандемии и небывалого санкционного давления.