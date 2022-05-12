Каир, , 01:59 — REGNUM Не менее 14 террористов были ликвидированы египетскими военнослужащими в ходе военной операции в регионе Северный Синай, сообщает пресс-служба вооруженных сил Египта.

Армия Египта

Сообщается, что семеро вооруженных боевиков попытались напасть на блокпост в Северном Синае. В результате боя террористов ликвидировали. У нападавших изъяли автоматическое оружие, ручные гранаты, а также средства связи. Еще семерых боевиков уничтожили авиаударом. Сведений о пострадавших среди египетских военнослужащих не приводилось.

Отмечается, что антитеррористическую операцию Египет начал в ответ на нападение боевиков, которое произошло 7 мая. Тогда в результате столкновений погибли 11 египетских военнослужащих и еще пятеро получили ранения.

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