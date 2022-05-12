Нью-Йорк, США, , 01:53 — REGNUM Генсек Организации Объеденных Наций Антониу Гутерреш решительно осуждает КНДР за деятельность по разработке ракетной программы с использованием технологий баллистических ракет. Об этом 11 мая заявил на заседании Совбеза организации помощник главы ООН Халед Хиари, который отвечает за Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Гутерреш считает, что подобные шаги явно нарушают резолюции СБ ООН и подталкивают к росту напряженности в регионе и за его пределами. Кроме того, по словам Хиари, заявления, которые сделал лидер КНДР Ким Чен Ын по поводу права Северной Кореей применять ядерное оружие, вызывают «глубокое беспокойство».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая северокорейские военные запустили ракету в сторону Японского моря. В Южной Корее выразили предположение, что КНДР испытала баллистическую ракету для подводных лодок, подобную той что была применена в октябре 2021 года.

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