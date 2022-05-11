Вашингтон, 12 мая, 2022, 01:53 — ИА Регнум. США намерены разместить на острове Крит истребители F-35 и F-15, о чём правительству Греции был направлен соответствующий официальный запрос. Об этом 11 мая сообщает турецкий телеканал Ulusal Kanal.

Navy.mil Американский авианосец у берегов Крита

По данным турецких журналистов, в настоящее время Афины готовят на этот запрос ответ. Если он будет одобрен, американские истребители разместятся на греческой авиабазе «Суда», которая также является одним из основных опорных пунктов НАТО в средиземноморском регионе.

Отмечается, что Греция обеспокоена потенциальной угрозой со стороны Турции в Эгейском море. В обмен на усиление своей обороноспособности при помощи США Афины могут передать часть имеющихся устаревших систем ПВО и бронетехники киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США оказывают давление на Грецию для передачи киевскому режиму греческого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 после того, как Турция отказалась отдавать украинской стороне свои комплексы С-400.